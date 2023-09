No Acre, mortalidade no trânsito é de 11,4 para cada 100 mil habitantes; relembre casos

Nesta terça-feira (26) é o Dia Nacional do Trânsito, em homenagem à criação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), regulamentado em 1997. No entanto, no Acre, não há muito que comemorar, pois dados revelam que a taxa de mortes no trânsito é de 11,4 para cada 100 mil habitantes.

O levantamento foi feito pelo Centro de Liderança Pública (CLP), com base em dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar da taxa, o Acre é o estado brasileiro com a terceira menor taxa de mortalidade no trânsito do país.

De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, no Brasil, o uso do celular ao volante já é a terceira maior causa de mortes no trânsito, chegando a gerar 150 mortes por dia, cerca de 54 mil por ano.

Ainda segundo o levantamento, a maior taxa de mortalidade no trânsito está em Tocantins, onde a cada 100 mil habitantes, 36,3 são vítimas fatais de acidentes.

Relembre alguns casos recentes com grande repercursão no Acre:

Morte de Johnliane Paiva

Jonhliane Paiva de Souza, de 30 anos, morreu no dia 6 de agosto de 2020, em Rio Branco, após ser atropelada em sua motocicleta por Ícaro José da Silva Pinto, que dirigia em alta velocidade, juntamente com Alan Araújo de Lima, que conduzia outro veículo.

Ícaro foi condenado a 10 anos e 10 meses de prisão por homicídio simples, com dolo eventual, e 1 ano e 3 meses e 17 dias por embriaguez ao volante e omissão de socorro em regime fechado. Em setembro do ano passado ele conseguiu ir para o regime semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica. Desde o dia 30 de maio deste ano Ícaro está no regime aberto, sem tornozeleira, cumprindo determinações judiciais.

Já Alan, foi condenado a 7 anos e 11 meses de reclusão semiaberto por homicídio simples, com dolo eventual. Desde então cumpre a pena no regime semiaberto, com uso de tornozeleira eletrônica.

Colisão deixou Cinco Mortos

Cinco pessoas que morreram em um acidente na BR-364, em agosto deste ano. O caso aconteceu no km 8 da rodovia, próximo ao ramal da Usina, em Rio Branco.

Oito pessoas estavam dentro de um carro HB20 de cor branca, saindo da Expoacre com destino à Vila Santa Cecília, quando uma carreta saiu de uma oficina de freios próxima ao Ramal da Usina. O carro estava em alta velocidade e colidiu violentamente com o caminhão. O motorista da carreta permaneceu no local após o acidente. Outras três pessoas ficaram feridas.