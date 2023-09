No dia da Amazônia, Energisa reforça seu compromisso com a redução de gases poluentes

Hoje, 5 de setembro, é celebrado o Dia da Amazônia, um dos patrimônios naturais mais valiosos de toda a humanidade e a maior reserva natural do planeta. Com seus sete milhões de quilômetros quadrados, dos quais cinco milhões e meio são cobertos por florestas, a Amazônia desempenha um papel fundamental no equilíbrio ambiental e climático do nosso planeta, além de ser vital para a conservação dos recursos hídricos globais.

Reconhecendo a importância da Amazônia e a urgência de medidas para preservá-la, o Grupo Energisa reforçou seu compromisso com esta missão ao implantar uma Agenda de Sustentabilidade para redução das emissões de Gases de Efeito Estufa. Uma das principais ações desta agenda é a desativação, até 2025, de 19 termelétricas a diesel que operam na região Amazônica.

Rondônia tornou-se um modelo nessa iniciativa, com 13 termelétricas já desativadas. Isso se tornou possível graças à construção de novas subestações e linhas de alta tensão, resultando na significativa redução de mais de 561 toneladas de CO² que deixaram de ser emitidas na atmosfera. Essa conquista equivale ao plantio de mais de 75 milhões de árvores, que ocupariam uma área maior do que 35 mil campos de futebol. Um feito que demonstra o compromisso da Energisa com a proteção ambiental.