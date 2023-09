No Dia da Amazônia, Rio Croa e turismo do Acre são destaques na Folha de São Paulo

No Dia da Amazônia, celebrado neste dia 5 de setembro, o Rio Croa, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, foi destaque na Folha de S. Paulo. Na reportagem “Região amazônica une espiritualidade e turismo às margens do rio Croa, no Acre”, uma mulher peruana também ganhou protagonismo.

Cíntia Flores é peruana, de 48 anos, e mora na região ribeirinha de Cruzeira do Sul, segundo maior município do estado, há 15 anos. O turismo e a espiritualidade ganharam espaço nesta reportagem da Folha de S. Paulo.

“Hoje, Cíntia é dona de uma pousada e guia espiritual de povos do território amazônico. Junto da comunidade local, ela tem desenvolvido o turismo ecológico nas imediações do rio Croa, com foco na valorização da cultura e na preservação ambiental”, diz a Folha.

A reportagem destaca o trajeto que precisa ser percorrido para chegar até o Croa, além das belezas do tapete verde das vitórias-régias e pequenas flores que cobrem as águas do manancial.

Outro destaque é a bebida ayahuasca, usada em rituais religiosos como o do Santo Daime e orienta ainda os futuros visitantes de como se preparar para a viagem à região do Rio Croa. Veja a reportagem completa.