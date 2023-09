No Juruá, Locutor diz que Moraes proibiu Juliana de cantar música polêmica que cita Lula e Bolsonaro

Em uma brincadeira durante o show da Banda Bonde do Forró, nesta quarta-feira (27), durante o Festival da Farinha, em Cruzeiro do Sul, o locutor do show brincou com figuras políticas famosas antes da cantora Juliana Bonde cantar a música polêmica “Minha Periquita”.

Em sua fala, o locutor disse que o ministro Alexandre de Morais proibiu a vocalista de cantar a música. Em outro momento, o locutor brincou, também, com o presidente presidente Lula, dizendo que ele iria roubar.

Por fim, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, e perguntou se ele autorizava a cantora a cantar a música. O prefeito, por sua vez, aprovou e o público foi aos gritos de alegria.