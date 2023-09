Nova temporada de The Kardashians contará com a participação de Neymar

A nova temporada de The Kardashians estreia nesta quinta-feira (18/9) no Star+ e contará com a presença de Neymar Jr. O jogador de futebol brasileiro aparece no quinto episódio do reality show que acompanha a família de celebridades, em um encontro com Kim Kardashian.

A informação foi confirmada por Ben Winston, um dos responsáveis pela produção, em entrevista ao F5. “Eu lembro que filmamos em Paris e, sim, nós conhecemos todos eles [jogadores]! Eu sou um grande fã de futebol e amo o Neymar, ele é um dos melhores do mundo”, elogiou o diretor.

Sem saber dos boatos recentes envolvendo as traições do jogador, o produtor não consegue imaginar se Kim envolveria com o craque. “Eu realmente não sei o que se passa na cabeça dela, não tenho essa proximidade toda. Se formariam casal? Apenas posso dizer que os considero duas pessoas maravilhosas”, despistou ele, sobre as imagens do momento.

Antes de The Kardashians, a rotina da empresária Kris Jenner e das filhas Kim, Kourtney, Khloé, Kendall e Kylie era mostrado em Keeping Up With the Kardashians, que teve 20 temporadas entre 2007 e 2021. O projeto foi reformatado com a compra dos direitos pela Hulu, que produziu o novo reality, agora em exibição no Star+ no Brasil e América Latina.