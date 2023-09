Novo FIFA chega nesta sexta no PS4, PS5, Xbox e PC; veja como baixar

O EA Sports FC 24 é lançado nesta sexta-feira (28) para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC. O novo game será o primeiro título de futebol da EA, após o fim da parceria com a organização FIFA. Um dos grandes atrativos é a promessa de uma gameplay aprimorada, graças à tecnologia HyperMotion V, que visa oferecer uma movimentação mais realista, e os PlayStyles, além da presença de mulheres no modo Ultimate Team. Acompanhe a seguir um tutorial de como baixar o novo game da EA no PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC, via Steam ou Epic Games Store.