‘O melhor carreteiro de Cruzeiro do Sul’: Padoka faz sucesso na ExpoAcre Juruá

Durante os cinco dias da ExpoAcre Juruá, um dos restaurantes mais conhecidos de Cruzeiro do Sul, o Padoka, oferece os melhores pratos para os pões e peoas que passam pela feira.

Localizado na praça de alimentação da ExpoAcre Juruá, em frente ao palco alternativo, o restaurante é referência em self service, servindo as melhores e diversas opções.

O proprietário do restaurante, Micael Araújo, lembra que um dos diferenciais do restaurante, é o arroz carreteiro, extremamente elogiado pelos clientes. “É o mais pedido”, disse.

O Padoka já atua em Cruzeiro do Sul há cerca de 9 anos. Atualmente, fica localizado no Centro da cidade, na Avenida 25 de agosto. Além disso, o restaurante também oferece o serviço de delivery, através do WhatsApp 9 9977-5566. Para mais informações, basta acessar o Instagram, em @euamopadoka