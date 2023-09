O sexo no casamento pode ser beneficiado por traições, diz pesquisa

Se te falassem que uma traição pode fazer bem ao sexo de um casamento, você acreditaria? É isso que afirma uma pesquisa feita pelo site Ashley Madison, que ouviu mais de 2.800 membros por todo o mundo para entender a importância do sexo no relacionamento, e como as traições estão ligadas a ele.

O relatório, batizado de Cura Sexual, aponta que uma vida sexual insatisfatória no casamento é uma das principais razões que levam as pessoas a trair. Nesse caso, é importante ressaltar que “insatisfatória” não quer dizer, necessariamente, que o sexo é ruim ou pouco frequente.

“Tudo se resume ao fato de que as pessoas casadas precisam de mais do que apenas o seu cônjuge pode lhes dar. Essa percepção geralmente leva à terceirização das necessidades sexuais”, afirma Isabella Mise, Diretora Sênior de Comunicações do Ashley Madison.

Além disso, a pesquisa mostra que os relacionamentos extraconjugais fizeram com que as pessoas introduzissem novos hábitos em suas vidas que melhoraram o casamento. Novas posições (56%), sexting (40%) e uso de brinquedos sexuais (36%) são apenas alguns exemplos de melhorias na relação que surgiram por conta da infidelidade.

Contudo, vale lembrar: trair é uma quebra de acordos e confiança. Por outro lado, outros formatos de relacionamento podem ser conversados e acordados pelo casal para movimentar a vida sexual. Afinal, ter um relacionamento não-monogâmico não se enquadra como traição. A dica é sempre optar por ser sincero e aberto com o cônjuge.