ONG indígena Matpha promove 3º Sarau Curupira no Coliseu da Ufac

Com o apoio do movimento brasileiro Amazônia de Pé, a organização indígena Matpha promove a 3ª edição do ‘Sarau Curupira’ nesta terça-feira (5), a partir das 16 horas, no Coliseu da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Segundo Ruwi Manchineri, diretor-executivo da ONG, o evento foi marcado no mesmo dia em que é celebrado o Dia da Amazônia para trazer visibilidade a temas urgentes para a manutenção da floresta em pé e para a vida dos povos originários do Acre.

“Temos a tese do Marco Temporal em debate no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Congresso Nacional, que, caso aprovada, deve colocar em risco os territórios indígenas já homologados pelo governo federal. Precisamos nos unir para lutar”, explica.

LINE UP

A programação é diversa, gratuita e livre para todos os públicos, com shows musicais de artistas acreanos, intervenções de arte urbana, batalhas de hip hop, roda de conversa, trocas culturais e discotecagem temática. Confira, abaixo, o line up completo:

Saliza (cantora solo)

Monteirinho (sanfoneiro)

Matheus Venícios (cantor solo)

Maya Dourado (cantora solo)

Helen Lirtêz (cantora solo)

Grupo Yura Shatxî Besiá (cantos tradicionais da cultura indígena)

Poetas Vivos (hip hop)

Batalha do Santa Cruz (hip hop)

TRZ Crew (graffiti)

DJ Lily (discotecagem)

