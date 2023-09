Ossada humana é encontrada às margens do Rio Acre em Rio Branco

Uma ossada humana foi encontrada às margens do Rio Acre, no início da noite deste domingo (3), nas proximidades de um flutuante, que fica atracado em um porto no bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco (AC).

Segundo informações da polícia, funcionários do flutuante estavam terminando o expediente de trabalho, quando avistaram uma botina boiando bem próximo a embarcação. Um dos funcionários conseguiu pegar o calçado e percebeu que junto com a bota estava com um osso de tíbia e fíbula humana, além dos ossos dos pés, que estavam enrolados em uma meia.

Assustados com a situação, os funcionários imediatamente comunicaram o ocorrido ao Copom. Em resposta, policiais militares do 2° Batalhão foram enviados ao local e, após uma inspeção cuidadosa, confirmaram a veracidade do achado. Além disso, conseguiram localizar o segundo sapato da vítima, indicando que, aparentemente, se trata de um homem.

Diante da gravidade da situação, as autoridades solicitaram a presença da perícia criminal e dos agentes do Instituto Médico Legal (IML). A área foi devidamente isolada pelos militares, e uma minuciosa perícia foi realizada, revelando que os restos mortais estavam na região há considerável tempo.

A ossada foi encaminhada ao IML, onde será submetida a um possível exame de DNA na esperança de estabelecer uma conexão com parentes de pessoas desaparecidas na região.

Uma equipe da Polícia Civil, especificamente da Equipe de Pronto Emprego (EPE), coletou informações relevantes sobre o caso, que agora será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).