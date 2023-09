Óticas Novo Estilo comemora 8 anos com grande festa e atrações nacionais; veja detalhes

Considerada a maior rede de óticas do Acre, a Óticas Novo Estilo comemora 8 anos em Rio Branco com uma grande festa, no dia 5 de novembro, a partir das 15h. Para agitar a festa, a Óticas Novo Estilo traz Pagode do Adame, Davi Quaresma e Marília Tavares, a principal atração da noite e grande revelação da música atual.

Segundo Wendell Barbosa, proprietário da rede de óticas, serão 4 horas de Open Bar e os portões abrem a partir das 15h, no Maison Borges, em Rio Branco. “É uma festa muito linda! São 8 anos da maior rede de óticas do Acre. Estamos muito felizes de organizar esse evento para os nossos clientes, amigos e as pessoas que admiram as Óticas Novo Estilo. Serão três atrações nacionais e a principal é Marília Tavares, pela primeira vez no Acre”, disse Wendell ao ContilNet.

Os ingressos estão sendo vendidos em quatro tipos: pista, no valor de R$ 40,00; camarote individual, que são 4 horas de open bar com cerveja, água e refrigerante, pelo valor de R$ 90,00; front stage, sendo 4 horas de open bar de cerveja, água, refrigerante, cachaça, cabaré, salgado frito e sushi do Deck, pelo valor de R$ 250,00; e camarote empresarial, sendo 4 horas de open bar de água, refrigerante, cerveja e 1 rolha, com espaço para 10 pessoas, pelo valor de R$ 1500,00.

As vendas estão sendo feitas nas Óticas Novo Estilo, Vila Beer Conveniência e bilheteria digital. O disk entrega pode ser feito através dos números 99233-5268, 99245-1505, 99923-8401 e 98403-3561.