Pai das filhas de Glória Maria tem identidade revelada: saiba quem é

Sete meses após o falecimento de Gloria Maria, Laura e Maria, filhas adotivas da jornalista, apareceram no Fantástico participando de um Kuarup, cerimônia indígena realizada em homenagem ao mortos pelo povo Kamaiurá, no Parque Indígena do Xingu (MT). Elas estavam acompanhadas do tutor, Paulo Mesquita, a quem chamaram de pai no programa.

Melhor amigo de Gloria, Paulo é economista e sempre teve uma relação próxima com Laura e Maria.

De acordo com ele, o objetivo de levá-las ao Parque Indígena do Xingu foi proporcionar uma experiência semelhante à vivida pela mãe delas 16 anos antes, quando Gloria visitou o local.

“Aspectos de festividade, seriedade, de garra… a Glória é muito aguerrida, e acho que resume bem o que a Glória representa”, afirmou.

Considerada uma das maiores jornalistas brasileiras da história, Glória Maria morreu no início do ano após uma longa batalha contra um câncer no cérebro.