Pai e filha ficam gravemente feridos em acidente de trânsito em Senador Guiomard

Um trágico acidente de trânsito foi registrado neste sábado (30) por volta das 16:30 da tarde, em Senador Guiomard (AC). O incidente envolveu um pai e sua filha, identificados como Nivaldo Barbosa e Elciana Barbosa, respectivamente, deixando ambos gravemente feridos.

O cenário do acidente foi o Ramal do Palhão, uma estrada rural situada na região da BR-364, km 32, no sentido Rio Branco, Porto Velho. Nivaldo e Elciana estavam a caminho de casa, onde residem naquela localidade, quando o infortúnio ocorreu. Enquanto subiam uma ladeira no ramal, um carro tipo Uno de cor roxa, que seguia no sentido contrário, não percebeu a moto dos dois e colidiu frontalmente.

O impacto da colisão foi tão severo que tanto Nivaldo quanto sua filha foram arremessados a uma distância de aproximadamente 10 metros. A equipe do ContilNet teve a oportunidade de conversar com um vizinho das vítimas, que relatou momentos angustiantes enquanto aguardavam o socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi imediatamente acionado, e a ambulância do município de Senador Guiomard chegou em tempo recorde, prestando os atendimentos essenciais às vítimas. Devido à gravidade dos ferimentos, foi solicitado o apoio da ambulância de suporte avançado para garantir um cuidado médico adequado.

Elciana foi a primeira a ser encaminhada às pressas para o pronto-socorro local, enquanto Nivaldo necessitou ser entubado devido à gravidade de seus ferimentos. Ambos sofreram fraturas expostas em membros cruciais de seus corpos, tornando a situação ainda mais delicada.

A Polícia Militar também esteve presente no local do acidente, colhendo informações necessárias para a confecção do boletim de ocorrência (BO). O tráfego na área foi temporariamente interrompido para facilitar o trabalho das equipes de resgate e das autoridades.

Pai e filha foram encaminhados ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) em estado grave. As circunstâncias exatas que levaram a essa colisão trágica ainda estão sob investigação pelas autoridades competentes.