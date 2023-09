País tem 53 mil vagas em 229 concursos, com salários de até R$ 34 mil

O Brasil tem mais de 53 mil vagas previstas para todos os níveis de escolaridade nesta segunda-feira (25/9), em ao menos 229 concursos com editais abertos. O maior salário, de R$ 34.812,19, é para a Câmara dos Deputados.

As vagas são para provimento imediato e formação de cadastro de reserva. As inscrições se encerram em 4 de outubro. Os candidatos interessados devem entrar no portal da banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas (FGV), para realizar a inscrição.

O certame oferta 140 oportunidades de nível superior para analista legislativo, em diversas especialidades. As taxas de inscrição são de R$ 120 para consultor e de R$ 95 para os demais cargos.

O segundo maior salário, de R$ 32.228,68, é para a Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG).

São 30 vagas para o cargo de defensor público de classe inicial, com inscrições de 25 de setembro a 31 de outubro. O valor para registro é de R$ 325. A primeira etapa da prova está prevista para 10 de dezembro de 2023

TCDF

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) está com concurso aberto para 23 cargos de nomeação imediata, além de cadastro reserva.

Há 10 vagas imediatas para auditor de controle externo, na área de auditoria; três para auditor de controle externo, na especialidade de tecnologia da informação, com foco em orientação de sistemas; e 10 de analista administrativo de controle externo. Acesse o site da banca para conferir os detalhes.

O salário inicial para analista será de R$ 11.833,14; no caso de auditor, de R$ 20.174,76. O concurso terá provas objetivas de múltipla escolha, seguidas por uma avaliação discursiva. As duas etapas serão de caráter eliminatório e classificatório. Ambas vão ocorrer em Brasília.

As inscrições seguem até as 18h de 10 de outubro de 2023. Para o cargo de analista, o valor do registro é de R$ 120; para candidatos a auditor, o preço cobrado para participação é de R$ 158.

MPC SE

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe publicou novo edital de concurso, para preencher uma vaga imediata, além de cadastro reserva para o cargo de subprocurador do Ministério Público de Contas.

O documento prevê salário de R$ 35.710,46. As inscrições se encerram no dia 23 de outubro e podem ser feitas por meio do site www.institutoaocp.org.br.

Confira outras oportunidades:

Tribunal de Justiça de Goiás

Inscrições: até 4 de outubro

Vagas: 52 vagas

Cargos: juiz substituto

Salário: R$ 30.617,25

Conselho Regional de Biologia 4ª Região

Inscrições: até 17 de outubro

Vagas: 4 vagas

Cargos: analista de comunicação, analista de fiscalização e analista jurídico

Salário: R$ 8.761,01

Residência Sírio Libanês

Inscrições: de 28 de setembro até 5 de novembro

Vagas: 70 vagas

Cargos: enfermagem, fisioterapia, farmácia, nutrição, psicologia, biomedicina e física médica

Salário: R$ 4.106,09