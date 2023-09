“O papa Francisco, com sua paternal solicitude, quer assegurar a Vossa Excelência e aos demais bispos do regional dos sufrágios que oferece pelo eterno descanso das vítimas fatais, bem como das preces que eleva ao altíssimo pelas famílias desabrigadas, desejando que a reconstrução das localidades atingidas ocorra de maneira rápida e eficaz”, diz trecho da mensagem.

Leia a mensagem do papa Francisco na íntegra:

“O Santo Padre deseja manifestar a sua solidariedade orante às comunidades afetadas pelas fortes chuvas que, nos últimos dias, atingiram o Estado do Rio Grande do Sul, deixando um rastro de destruição e morte. O papa Francisco, com sua paternal solicitude, quer assegurar a Vossa Excelência e aos demais bispos do regional, dos sufrágios que oferece pelo eterno descanso das vítimas fatais, bem como das preces que eleva ao altíssimo pelas famílias desabrigadas, desejando que a reconstrução das localidades atingidas ocorra de maneira rápida e eficaz. Como penhor de conforto, o romano pontífice concede a todos os que foram afetados pelas grandes enchentes a bênção apostólica“.