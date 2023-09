Pastor investigado por golpe que prometia lucro de ‘um octilhão’ de reais é preso no Tocantins

O pastor Osório José Lopes Júnior, procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal por ser alvo de um esquema de golpes financeiros que enganou mais de 50 mil vítimas foi preso no sul do Tocantins. De acordo com a Polícia Civil do estado, ele foi localizado na cidade de Sucupira na tarde desta quinta-feira (21). A investigação apontou que o grupo prometia lucro de ‘um octilhão’ de reais às vítimas.