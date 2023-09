Pastor usa bandeira verde amarela e diz que Marcha mostra que Acre e Brasil são cristãos

Durante a concentração dos fiéis na Marcha para Jesus, neste sábado (9), foi possível encontrar inúmeros cristãos com vestindo a blusa da seleção Brasileira e com a bandeira do país.

Atrelada ao Bolsonarismo, a bandeira do Brasil serve para mostrar que o país “é de Jesus Cristo”. É o que disse o pastor Gustavo Gimenes, da Igreja ADBRAS de Madureira. Além disso, o pastor explica que o evento serve para proclamar a fé no estado do Acre.

“Nós estamos proclamando o nome do Jesus. Para dizer que esse estado aqui é de Jesus. Estamos aqui em um trabalho de evangelização para motivar as pessoas que ainda não são cristãs a seguir a nossa fé também”.

“O motivo da bandeira do Brasil é que nós não estamos só decretando no Acre, mas também no Brasil, que é um país cristão”, completou.