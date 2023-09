Pedro Antunes ganha corrida e decisão do título fica para última etapa

O acreano Pedro Antunes venceu a 1ª corrida e ficou em 2º na segunda prova na 7ª etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Vee no Velocitta em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, e se aproximou ainda mais do título na categoria Júnior.

“Foram duas grandes provas e sigo firme em busca do meu objetivo que é a conquista do título”, declarou Pedro Antunes ao ContilNet.

Dois terceiros

Na categoria principal, Pedro Antunes fez dois terceiros e manteve as possibilidades de conquistar o título. “Sou líder na Júnior e na principal tenho boas chances. É focar na preparação para a última etapa”, avaliou o piloto acreano.

Última etapa

A última etapa do Campeonato Paulista será disputada no dia 23 de dezembro em Interlagos. Contudo, a coordenação do Campeonato tenta antecipar as duas últimas corridas para o fim de novembro ou início de dezembro.