Pelada do Aníbal e Galácticos são os finalistas da Supercopa

Pelada do Aníbal e Galácticos são os times finalistas da Supercopa de Futsal. Nas semifinais realizadas nessa terça, 5, no ginásio Álvaro Dantas, a equipe da Pelada do Aníbal venceu o Vitrine das Cores por 3 a 2, nas penalidades, após um empate por 6 a 6 no tempo normal. O time dos Galácticos derrotou o Chelsea por 8 a 3.

Final dia 15

Segundo o coordenador da Supercopa, Auzemir Martins, a decisão do torneio será na sexta, 15, às 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas.

“Vamos trabalhar nos próximos dias para realizar uma grande festa. Começamos com 40 equipes e os resultados do evento tanto dentro quanto fora de quadra são excelentes”, avaliou Auzemir Martins.

Excelente investimento

O vereador Ismael Machado (PSDB), autor da emenda parlamentar para realização da Supercopa, destacou o excelente investimento.