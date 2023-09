Período de estiagem no Acre é abordado em reunião técnica com especialistas e órgãos parceiros

A Reunião Técnica de Enfrentamento ao Período de Seca do Acre 2023, realizada nesta quarta-feira (13), pelo governo do Acre, por meio da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), foi realizar para fomentar as discussões mediante as análises climáticas sobre o período de estiagem, com objetivo de ter uma troca de experiências e ações estratégicas.

A reunião aconteceu em parceria com o Corpo de Bombeiros do Acre (CBMAC), Defesa Civil Estadual, Defasas Civis Municipais, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).