Pescadores flagram “abraço da morte” de sucuri em jacaré; Vídeo

Pescadores registraram um “abraço da morte” que uma sucuri deu em um jacaré. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a cobra se enrola por completo no corpo de sua presa. O caso aconteceu em um rio do Pantanal.

As imagens foram compartilhadas pelo perfil Maza Fishing no Instagram. No vídeo é possível ver a sucuri “estrangulando” o jacaré, tentando interromper os fluxos sanguíneo e de oxigênio do animal.

Confira:

Gigante

A sucuri é uma espécie típica da América do Sul e pode chegar a atingir mais de seis metros de comprimento. Apesar dessa cobra não ser muito ágil no ambiente terrestre, elas são muito rápidas dentro d’água podendo ficar cerca de 30 minutos sem respirar.

Além de jacaré, a sucuri se alimenta de peixes, aves, capivaras e outros mamíferos de médio e até de grande porte.