PF prende liderança que invadia reservas no Acre e cobrava mensalidade de outros invasores

A Polícia Federal cumpriu, na tarde desta segunda-feira (18), um mandado de prisão preventiva e um mandado e busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. Os pedidos foram contra um suspeito de integrar uma organização criminosa, acusada de invadir área de Reserva Legal do Projeto de Assentamento Antônio de Holanda, no município do Bujari, no interior do Acre.

Após apurações, os investigados podem responder judicialmente pelos crimes de associação a organização criminosa, invasão de terras públicas, desmatamento e falsidade ideológica, entre outros delitos. As penas somadas podem ultrapassar 20 anos de prisão.

De acordo com a PF, o alvo dos mandados é apontado como o líder do movimento de invasão e foi preso por descumprir uma medida cautelar decretada na Operação Terra Solta I, deflagrada em março de 2023, visando reprimir crimes ambientais no assentamento do Incra.

Segundo a PF, foram notificadas novos relatos de loteamento e ocupação irregular no local, que alcançou um desmatamento de mais de 500 hectares de mata nativa amazônica. Além disso, algumas denúncias encaminhadas à Polícia Federal mostram que o investigado vinha fomentando reuniões com outros invasores e mantinha cobranças de mensalidades.