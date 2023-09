PF prende taxistas com mais de 20 vietnamitas por imigração ilegal no Acre

Na madrugada deste domingo, 03, a Polícia Federal desencadeou uma operação que resultou na prisão de três taxistas envolvidos na promoção de imigração ilegal, em Epitaciolândia (AC). A ação teve início quando uma equipe de policiais federais, em patrulhamento pela BR-317, avistou três táxis se deslocando em direção a Assis Brasil, em um horário atípico para viagens naquela região.

Os agentes decidiram abordar os veículos suspeitos e, para a surpresa de todos, encontraram 22 vietnamitas dentro deles, incluindo homens, mulheres, adolescentes e crianças. O que chamou ainda mais a atenção foi o fato de que dez dos estrangeiros estavam em situação irregular, sem ter realizado a devida entrada migratória.

Diante do flagrante delito, os taxistas e os vietnamitas foram conduzidos até a delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia, onde serão adotadas as medidas criminais e administrativas cabíveis. Os taxistas envolvidos na operação poderão responder pelo crime de promoção de migração ilegal, o qual é punido com uma pena de dois a cinco anos de reclusão, além de multa.

A operação demonstra a intensificação dos esforços da Polícia Federal no combate a crimes relacionados à imigração ilegal na região. O Acre, em especial, tem se destacado como uma das rotas mais procuradas para aqueles que buscam entrar ilegalmente nos Estados Unidos da América, tornando-se alvo de vigilância constante das autoridades.