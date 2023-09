Piloto acreano disputa etapa em comemoração aos 60 anos da Fórmula Vee

O piloto acreano Pedro Antunes disputa no sábado, 23, no autódromo Velocitta em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, a 7ª etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Vee. A prova vai comemorar os 60 anos da categoria.

“É um orgulho fazer parte desta história. A categoria revelou grandes pilotos e esse é somente um primeiro passo na minha carreira”, comentou Pedro Antunes.

Luta por títulos

Pedro Antunes é o líder do Campeonato para pilotos até 21 anos com 198 pontos e o paulista Otávio Artoni é o segundo somando 174 pontos.

Na categoria geral, Levi Simões, de São Paulo, lidera com 190 pontos e o acreano ocupa a segunda colocação com 159.

Revelação da temporada

Ainda faltam duas etapas para o fechamento da temporada 23, mas Pedro Antunes já é a revelação do campeonato. “Ser revelação é um grande reconhecimento, mas quero os títulos. Vou trabalhar duro nas duas etapas para tentar ganhar os dois campeonatos”, disse o piloto acreano.