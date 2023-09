Plácido de Castro e Adesg goleiam no Campeonato Estadual no Florestão

As equipes do Plácido de Castro e da Adesg golearam nesta terça, 26, no Florestão, em duelos válidos pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-15.

Plácido de Castro bateu a Escolinha do Rei Artur por 5 a 0 e a Adesg derrotou o São Francisco por 4 a 0.

Fala, Joel!

O técnico Joel Campelo destacou o trabalho realizado no Plácido de Castro com apoio do poder público e dos empresários do município.

“Estamos realizando esse trabalho com os garotos do município e o objetivo é criar oportunidade de uma vida melhor por intermédio do esporte. Os municípios precisam deste tipo de trabalho”, comentou o treinador do Tigre do Abunã.

Próxima rodada

A fase de classificação do Estadual terá sequência na quinta, 28, no Florestão, com uma rodada dupla válida pelo grupo C. Recriança e Sena Madureira abrem a programação, a partir das 14h50, e na sequência o Rio Branco joga contra o Galvez.