PM apreende drogas em Sena Madureira, mas suspeitos conseguem escapar

Policiais militares de Sena Madureira integrantes do grupamento Giro, contando com o apoio da Rotam, conseguiram apreender produto entorpecente no bairro Bom Sucesso na noite desta terça-feira (12).

Durante o policiamento ostensivo e preventivo, alguns suspeitos ao perceberem a presença da Polícia empreenderam fuga. No percurso por onde eles escaparam, os PMs fizeram buscas e encontraram o material ilícito, sendo: 08 pacotes de cocaína, 06 trouxinhas da mesma substância e uma munição 9 milímetros. Toda a droga pesou 143 gramas.

De acordo com o tenente Jairo Pontes, várias buscas foram realizadas, entretanto, não foi possível encontrar os infratores da lei.