PM prende traficante transportando drogas, arma de fogo e dinheiro no Habitasa

Lucas de Aguiar Araújo, 21 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, na noite desta segunda-feira (18), na rua Peru, no bairro Baixada da Habitasa, em Rio Branco (AC).

Policiais Militares da Força Tática do 1° Batalhão (BPTrans) informaram que estavam em patrulhamento de rotina pela região, quando visualizaram o jovem em fundada suspeita caminhando em via pública, carregando um balde branco. Lucas, ao perceber a aproximação dos PMs, ainda correu na tentativa de entrar dentro de um quarteirão, mas foi abordado.

Durante uma rápida conversa, Lucas demostrou um grande nervosismo e deu a entender que estava com algo ilícito, e acabou passando por uma revista pessoal, mas nada foi encontrado. Já dentro do balde foram encontrados 122 trouxinhas de cocaína, 96 pacotes menores de skunk, 11 pacotes grandes de skunk, 2 aparelhos celulares, 2 documentos de identidade, 1 revólver calibre 38 com três munições e uma quantia de R$ 692,00 possivelmente oriundo das vendas dos entorpecentes.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e Lucas foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas, a arma de fogo e o dinheiro, para ser tomada as medidas cabíveis.