PM salva morador que estava sendo torturado a ripadas na Praia do Amarílio

Não fosse a pronta intervenção da Polícia Militar, um morador cujo nome não foi revelado poderia ter perdido a vida na tarde desta terça-feira (5), em Sena Madureira. Conforme informações, ele foi dominado por quatro infratores e estava sendo agredido com um pedaço de madeira (ripa).

A PM tomou conhecimento dos fatos e, por volta do meio-dia, deslocou até o bairro Praia do Amarílio, onde se deu a ocorrência. Na ocasião, todos os criminosos foram presos em flagrante. “Além disso, conseguimos apreender a ripa e um celular que estava sendo utilizado para filmar as agressões”, confirmou a capitã Ivanise Pontes, comandante do 8º BPM.

Ao notar a presença da PM, o morador que estava apanhando correu para um matagal e não foi localizado.

Os quatro agressores foram encaminhados para a Unidade de Segurança Pública de Sena para os procedimentos cabíveis.