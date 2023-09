Pneu estoura, motorista perde o controle de direção e veículo capota no interior do Acre

Um acidente de trânsito foi registrado neste sábado (30) na pequena vila do Incra, situada na região do município de Porto Acre, no interior do Acre (AC). O incidente envolveu um veículo Renault Logan de cor branca e deixou um homem ferido.

De acordo com informações obtidas pela equipe de reportagem, o motorista do veículo foi identificado como Nataniel Vieira, de 48 anos. Ele seguia em direção a vila do Incra e estava prestes a alcançar a Vila do V quando enfrentou um momento crítico. O pneu traseiro de seu veículo estourou, levando-o a perder o controle do carro, que acabou capotando várias vezes.

A sorte de Nataniel foi a rápida reação de populares que passavam pelo local. Eles imediatamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prontamente enviou uma equipe de paramédicos para prestar socorro.

Os paramédicos realizaram os procedimentos de atendimento de emergência no local do acidente, imobilizando a vítima e preparando-a para o transporte até o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Segundo informações dos socorristas, Nataniel estava consciente, mas apresentou suspeitas de costelas quebradas e algumas escoriações pelo corpo.

Após os primeiros socorros, Nataniel foi encaminhado ao pronto-socorro da capital, onde receberá atendimento médico especializado e passará por exames mais detalhados.

Uma equipe da Polícia Militar, por meio do Batalhão de Trânsito (BPTrans), também foi acionada para registrar o acidente. O impacto da colisão foi tão severo que o veículo Renault Logan ficou completamente destruído.