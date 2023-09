Polícia investiga denúncia de que policial penal teria agredido criança autista no Acre

Nesta segunda-feira (25), a Polícia Civil de Sena Madureira tomou ciência de um suposto caso agressão que havia sido cometido por um policial penal contra uma criança autista.

Segundo denúncia do pai da criança, a vítima tem o “espectro severo do autismo” (autismo nível 3 de suporte). Ele relatou que a agressão surgiu após a criança jogar um chapéu no terreno do policial penal, que seria vizinho da família.

A criança teria entrado no terreno do acusado para tentar recuperar o chapéu. Foi quando o policial começou as agressões. De acordo com o pai, o filho foi agredido com vários golpes com um pá.

“Eu disse a ele que meu filho tinha autismo severo e não entendia o que estava fazendo. Mas ele insistia em dizer para o menino não atravessar para seu lado do quintal. Meu filho insistiu e acabou tentando atravessar, quando foi agredido com uma pá”, disse o pai ao jornal Yaco News.

O pai foi ouvido na Delegacia de Sena Madureira. A Polícia Civil investiga o caso.