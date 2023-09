Polícia Militar apreende menor com 154 trouxinhas de entorpecentes no Bujari

Na tarde desta segunda-feira (18), militares do 1° Batalhão de Polícia Militar do Acre (PMAC) realizaram uma importante operação de combate ao tráfico de entorpecentes na região do Bujari, resultando na apreensão de um menor e de uma grande quantidade de substâncias ilícitas.

A ação policial teve início quando uma equipe de patrulhamento se dirigiu a uma área conhecida pelo tráfico de drogas na região. Durante a incursão, os policiais avistaram um menor de idade sentado próximo a uma área de mata, levantando suspeitas imediatas. Decididos a investigar, os agentes procederam com a abordagem.

No momento da abordagem, foi encontrado dinheiro em espécie com o menor. Além disso, ao lado do infrator, havia uma sacola que chamou a atenção dos policiais. A averiguação do conteúdo da sacola revelou uma impressionante variedade de entorpecentes. Foram encontradas 154 trouxinhas, que aparentavam ser cocaína, 62 invólucros, possivelmente contendo Skunk, e 63 pedras de crack.

Diante dessa descoberta, os militares prontamente conduziram o menor, juntamente com todo o material ilícito apreendido, à delegacia local.

Com informações da ASCOM da PMAC