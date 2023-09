Polícia prende homem por receptação de Biz roubada em Rio Branco

Luis Fernando Oliveira da Silva Ferreira, 22 anos, foi preso acusado de receptação na noite desta quarta-feira (6), na Estrada do Calafate, na Vila Betel, em Rio Branco.

Segundo informações de Policiais Militares do 1° Batalhão, eles estavam em patrulhamento de rotina na tarde desta terça-feira (5), quando foram acionados via Copom informando que em uma residência no bairro Conquista, um criminoso havia quebrado o portão e tinha furtado uma motocicleta modelo Biz, de cor preta e placa OVG-8782, e que na hora do crime a chave estava na ignição da moto.

A guarnição começou a realizar um patrulhamento pela região, mas os PMs não tiveram êxito em localizar o veículo furtado. Já no início da noite desta quarta-feira, a mesma guarnição estava realizando um patrulhamento na Estrada do Calafate, na Vila Betel, e percebeu que um homem em atitude suspeita estava empurrando uma moto modelo Biz, com as mesmas características repassadas pelo Copom, com o pneu furado.

Ao se aproximar do veículo, os PMs viram que pela placa se tratava do moto furtada, porém, as rodas de liga leve e os pneus, além de outros acessórios, haviam sido trocados, dificultando a identificação rápida pelos militares.

Segundo a vítima, os acessórios foram colocados na moto e custaram cerca de R$ 2 mil, mas agora nenhum desses equipamentos estava mais na Biz.

Nas alegações de Luis Fernando, ele disse que não furtou a moto e muito menos trocou as peças, apenas pegou a moto emprestada de um amigo, mas não quis dizer o nome da pessoa.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a motocicleta furtada. A dona esteve na delegacia para receber a moto de volta e levar para a sua residência.