Polícia recupera motocicleta boliviana roubada no interior do Acre

Uma motocicleta modelo Kingo Biz de cor roxa e com placa Boliviana foi recuperada pela Polícia Civil de Brasiléia, na noite deste domingo (3), na Avenida Internacional, no bairro José Hassem, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, os agentes estavam em uma diligência em Epitaciolândia, procurando um suspeito que teria assaltado um posto de combustível na Avenida Marinho Montes, no município de Brasiléia. Ao chegar no endereço do suspeito, ele saiu em fuga em uma moto Kingo e chegando na Avenida Internacional acabou caindo da moto e entrou em uma área de mata, não sendo possível efetuar a prisão do mesmo.

A motocicleta foi encaminhada a Delegacia de Polícia Civil, onde ao levantar informações pela placa Boliviana, foi constatado que o veículo era produto de furto ou roubo na cidade de Cobija, na Bolívia. A vítima já foi avisada e deve ir até a unidade de segurança recuperar o bem dele.