Polícia Rodoviária Federal realiza Operação Independência do Brasil 2023 no Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Acre intensificará a fiscalização durante a Operação Independência do Brasil 2023. A Operação ocorrerá das 00h do dia 07 (quinta-feira) até às 23h59min do dia 10 de setembro (domingo) e tem como objetivo promover a segurança viária no feriado prolongado, período de aumento na circulação de viajantes. As ações ocorrerão de formas preventiva e ostensiva, nas principais rodovias federais que passam pelo estado.

A Superintendência (SPRF/AC) vai deslocar efetivo policial especializado e ordinário para os trechos das BRs 317 e 364 em horários críticos de acidentalidade, conforme análise estatística fundamentada, observadas as peculiaridades locais. Paralelamente, serão desenvolvidas orientações sobre a legislação de trânsito e ações educativas, no feriado de 7 de setembro.

Historicamente, no Brasil, durante estas datas de recesso estendido, ocorre um incremento nos índices de acidentes e de mortes, tendo grandes relevância e impacto na segurança viária; por isso, a importância de reforço das ações citadas no trecho sob a circunscrição da SPRF/AC. Serão realizados comandos para coibir os excessos de velocidade, fiscalizações de alcoolemia à condução veicular, obrigatoriedade do uso do cinto de segurança, da “cadeirinha” para crianças e demais equipamentos previsto na legislação. Em pontos estratégicos, na região de fronteira, a PRF também intensificará o enfrentamento à criminalidade.

Para o dia 11 de setembro (segunda-feira) está prevista a divulgação dos números da Operação Independência do Brasil 2023. Conheça dicas para uma viagem segura no Instagram, pelo link abaixo.