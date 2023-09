Policial evita roubo e fere assaltante com um tiro no interior do Acre

O assaltante José Jheferson Pereira Fortes, 25 anos, foi ferido com um tiros ao tentar assaltar um posto de combustíveis na noite desta quinta-feira (15), na Avenida Manoel Marinho Montes, no bairro José Moreira, no município de Brasiléia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, José Jheferson chegou no posto de combustíveis em uma moto modelo Kingo (boliviana), sem placa, e de posse de um simulacro (arma de brinquedo) anunciou o assalto. O frentista foi rendido e se recusou a entregar o dinheiro e partiu para cima do assaltante com um banco de madeira.

Ao perceber a movimentação, um policial penal, que estava esperando o abastecimento da própria motocicleta, sacou uma arma de fogo e tentou realizar a prisão, mas o bandido apontou o simulacro para o agente e correu. Ao achar que fosse uma arma de fogo de verdade, o policial efetuou um tiro na perna direita do bandido, fazendo com que o criminoso caísse.

Foi solicitado apoio a Policiais Militares do 5° Batalhão, que estiveram no local e auxiliaram na prisão de José Jheferson. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para dar os primeiros atendimentos, porém, o assaltante não teve um ferimento grave e foi encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia. Após pegar alta médica, o homem foi levado até a Delegacia de Polícia Civil, onde responderá por mais esse crime.

José Jheferson tem várias passagens pela Polícia. Em 2017, ele foi preso com um comparsa após praticarem arrombamentos e furtos e vários comércios.

Em 2018, Jheferson protagonizou casos em que acusava policiais de abuso e torturas. Com várias passagens pela Justiça acusado de furtos, roubos, tráfico, porte de arma e corrupção de menores, conseguiu através do Ministério Público, processar um policial civil sob acusação de abuso de autoridade por ser preso quando estava portando uma arma.

Dias depois após ser liberado para responder em liberdade, ele foi preso após assaltar estudantes após saírem da escola. Após ser preso, o homem ficou sabendo na cadeia que foi condenado pelo crime de corrupção de menores, sendo levado ao presídio Francisco de Oliveira Conde para cumprir uma pena de sete anos.