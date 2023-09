Policial penal assume cargo importante no esporte do Estado

O policial penal Glauber Feitoza assumiu nesta quinta, 28, o cargo de diretor de Articulação Esportiva e Juventude na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte.

Glauber Feitoza foi presidente do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) e deixou o cargo após uma crise no sistema penitenciário quando ocorreu uma rebelião com mortes de presos em julho deste ano.

Júnior Santiago

A movimentação política traz Glauber Feitoza para o esporte e Júnior Santiago, ex-diretor, passa a integrar a equipe de articulação de governo na equipe de Alysson Bestene.