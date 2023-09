Por que filho de Mussum, descoberto há quatro anos, ainda briga por herança

O cirurgião dentista Igor Palhano, que descobriu ser filho do comediante Mussum há quatro anos, ainda briga na Justiça para ter direito à herança do artista.

Ele contou ao jornal Extra que o processo está levando mais tempo que o esperado porque sua antiga advogada, que também é sua mãe, cometeu erros no início. O veredito do reconhecimento de paternidade deve sair até o fim do ano, diz o dentista. Só depois é que ele terá direito à herança.

Os bens de Mussum teriam sido bloqueados em 2021, quando Palhano entrou com uma ação para ser inserido no inventário do comediante. À época, os outros quatro filhos do artista teriam dito que Palhano não tinha direito à herança e se recusado a assinar documentos que reconheciam o parentesco entre o dentista e Mussum.