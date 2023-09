Porrete e arame farpado: veja relato de interno da clínica de pastores

Um homem de 40 anos contou aos policiais a situação angustiante em que vivia em uma das clínicas clandestinas coordenadas por Angelo e Suelen Klaus, casal de pastores da Igreja Batista Vida Nova, em Anápolis, município de Goiás. Segundo a vítima, os pacientes eram humilhados diariamente pelos funcionários do local, chegando até a serem agredidos com uma espécie de porrete.

No depoimento do qual o Metrópoles teve acesso, o homem contou que os internos eram agredidos de forma covarde por Jhonatan Alexandre Silva Santos, Francisco Carlos Lira Junior e Ruimar Marcio Silva Qualhato. A vítima contou à Polícia Civil que Ruimar se utilizava de um porrete para dar “porretadas” nos pacientes.

Em seu depoimento, a vítima relatou que era alcoólatra há muitos anos e que sua mãe acreditava que a clínica dos pastores seria um local adequado para o tratamento do vício do filho. Contudo, ao ser internado na instituição, o paciente passou a ficar preso em um mesmo espaço que também era ocupado por idosos, adolescentes e adultos. Segundo o depoente, a sua família pagava R$ 1.350 por mês.

O paciente disse aos agentes que os internos faziam reclamações para os pastores, mas eram ignorados.

Arame farpado

Para tentar impedir a fuga dos internos, a clínica era cercada por arame farpado e contava com um portão trancado por um grande cadeado. De acordo com a vítima, os pacientes eram proibidos de se aproximarem da saída do local.

As medidas adotadas pelos responsáveis pela clínica tinham como objetivo manter os internos em um confinamento forçado, privando os pacientes do direito básico de se locomover livremente.

Prisões

A clínica clandestina é suspeita de maus-tratos, tortura e cárcere privado. A pastora Suelen Klaus, ex-servidora da Prefeitura de Anápolis (ela foi exonerada no dia 30/8), foi presa durante a operação da Delegacia do Idoso na última terça-feira (29/8).

Os agentes chegaram até o local depois que funcionários do Hospital de Urgência de Anápolis (Heana) denunciaram uma suposta agressão a um paciente de 96 anos que era interno da clínica.

Na última sexta-feira (1º/9), a Polícia Civil resgatou outros 43 internos em uma segunda clínica que seria administrada pelo casal. A maioria dos pacientes tinham algum tipo de deficiência intelectual e estavam trancados com cadeados e alguns amarrados.

O pastor Angelo Klaus se entregou à polícia na madrugada desse sábado (2/9). Ele estava foragido desde a última terça. Segundo o delegado Manoel Vanderic, responsável pelo caso, o pastor falou apenas que sua esposa é inocente e que não tem nenhuma responsabilidade sobre a clínica clandestina.

Também foram presos Jonas da Silva Geral, Jhonatan Alexandre Silva Santos, Francisco Carlos Lira Junior e Ruimar Marcio Silva Qualhato. Eles vão responder por tortura, maus-tratos e cárcere privado.

A defesa de Jhonatan pediu a soltura dele por ser réu primário com bons antecedentes.

Em seu interrogatório, a pastora disse que não tem acesso à área onde ficavam os internos e que a sua função era apenas administrativa.

O Metrópoles não conseguiu contato com a defesa de Suelen, Klaus e dos outros presos. O espaço segue aberto para esclarecimentos.