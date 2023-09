Prefeito Mazinho Serafim recebe rainha e princesa da ExpoSena rural show 2023

Na manhã desta segunda-feira (18), o prefeito Mazinho Serafim recebeu as jovens Isabelly Ferreira e Waleska Thamara, eleitas Rainha e Princesa da ExpoSena Rural Show 2023 respectivamente.

Durante a conversa, o gestor parabenizou as vencedoras pelo título, e destacou que a festa será ainda mais abrilhantada pela beleza, o carisma e o glamour de ambas.

“O Concurso foi realizado com o máximo de transparência possível, trouxemos jurados de Rio Branco e eles escolheram conforme os critérios estabelecidos para o desfile, parabéns às vencedoras e à comissão organizadora”, afirmou.

A reunião também contou com a presença da Secretária de Administração e Vice-Presidente da Comissão Organizadora da ExpoSena, Adriana Martha, do Diretor de Rodeio, Maurício Cuiabano, do Presidente da Comissão de Desfile e Coreógrafo, Felipe Costa, e membros da comissão do desfile.

A ExpoSena Rural Show 2023 já inicia nesta quarta-feira (20) e se estenderá até o próximo domingo, dia 24. Além dos shows nacionais e do rodeio, este ano a feira também contará com a exposição de implementos agrícolas.