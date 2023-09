Prefeitura apresenta candidatos a rei e rainha do Festival da Farinha

A Secretaria Municipal de Cultura de Cruzeiro do Sul promoveu, nesta terça-feira (05), um ato de apresentação dos candidatos e candidatas aos títulos de Rei e Rainha do Festival da Farinha que será realizado no período de 27 a 30 de setembro. O evento marca as comemorações dos 119 anos de fundação da cidade.

A seleção dos candidatos foi feita no mês de agosto e dez garotos se inscreveram para participar do concurso. A mesma quantidade de garotas está inscrita para concorrer ao título de rainha do festival.

A apresentação de hoje foi o momento para que o público tivesse conhecimento dos participantes para avaliar cada concorrente.

Jheimisson Silva participa da competição pela terceira vez e está mais otimista acreditando na possibilidade de vencer o concurso. Ele até já faz planos para o que fazer se ficar em 1⁰ lugar e ganhar um prêmio em dinheiro.

“Primeiro devo guardar um pouco e, segundo, vou acrescentar a categoria B na minha carteira de habilitação, pois só tenho a categoria A”, revelou o candidato.

Petrina Lunna também vai desfilar no Festival da Farinha para concorrer ao título. Este ano ela a estudante já ganhou o prêmio de Garota Verão durante o festival de praia e agora pretende se tornar rainha do Festival da Farinha.

“Vou tentar conquistar mais um título. O prêmio também é bom e eu confio em mim, apesar de ensaiar pouco, na hora não fico nervosa e dá tudo certo”, disse Petrina.