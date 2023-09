Prefeitura divulga resultado final da avaliação de títulos de seletivo da Educação; VEJA

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Educação (Seme), tornou público o resultado final da avaliação de títulos do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores e servidores administrativos da Educação. A publicação da lista foi feita na edição desta sexta-feira (1), do Diário Oficial do Estado (DOE).

Os cargos são para professor da educação especial – mediador na zona rural, professor da educação especial – AEE zona rural, professor da educação especial – bilíngue zona urbana, professor da educação especial – bilíngue zona rural, professor da educação especial – libras zona urbana, professor do ensino fundamental 1º ao 5º ano – zona rural, professor da educação física zona rural, professor de educação física zona urbana, professor da educação infantil – creche, assistente escolar – zona urbana, assistente de creche, merendeira – zona urbana e outros;

