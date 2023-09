Prefeitura entrega livros de temas transversais para escolas de Cruzeiro do Sul

Alunos e professores das escolas municipais de Cruzeiro do Sul estão sendo contemplados com livros que abordam os temas transversais que já fazem parte da grade curricular do ensino fundamental. Nesta quarta-feira (06), a Secretaria Municipal de Educação começou a distribuir o material para as unidades ensino da zona urbana.

O ato de entrega aconteceu na Escola Darcy Bezerra onde os gestores das cinco primeiras escolas atendidas receberam os livros do secretário municipal de educação, Edvaldo Gomes. Cada unidade de ensino está recebendo publicações do Ministério da Educação que abordam a Educação Ambiental, Segurança no Trânsito, Educação Étinico-Racial, Meio Ambiente, Bullying e Empreendedorismo.

“São livros que vão dar um suporte importante para as escolas que já são inclusos na BNCC – Base Nacional Curricular Comum. Esse material dará um reforço no ensinamento desses temas transversais que o livro didático não traz todas as informações”, disse o secretário.

No município, dezenove escolas já têm os temas transversais incluídos na grade curricular. Todas irão receber o material tanto para os professores como para os alunos. Após a entrega para as escolas urbanas, a equipe da Secretaria de Educação fará a distribuição para as unidades de ensino da zona rural.

“Esses temas já estão sendo trabalhados por nossos professores, mas quando vêm em forma de livros, se tornam ainda mais produtivos. Agora a equipe pedagógica tendo acesso a esses quites fica muito melhor de se explorar esses temas sensíveis e direciona as atividades de forma mais prática”, avaliou o diretor da Escola Rita de Cássia e presidente do Conselho Municipal dos Gestores, Romário Rodrigues de Lima.