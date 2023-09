Prefeitura inicia obras de pavimentação no Bairro do Aeroporto Velho

Os moradores da Rua José Heliton, no Bairro Aeroporto Velho, estão vendo um sonho antigo de ter o acesso às suas casas pavimentado se tornar realidade. Nesta semana, a equipe da Secretaria de Obras, da Prefeitura, iniciou os trabalhos de abertura da via que também será asfaltada.

No local moram dezenas de famílias que viviam em situação de isolamento. Eles relatam que a situação era complicada na hora de sair de casa.

“Quando era chuva aquele córrego alagava e a gente atravessava por dentro se molhando. Quando era a noite encontrávamos cobra e outros insetos. Os carros e motos tínhamos que deixar lá na outra rua”, explicou a estudante Talita Gomes.

As máquinas da prefeitura entraram em operação e já estão fazendo a terraplanagem, no local onde escorre a água serão instalados bueiros e em seguida a rua será coberta com camada asfáltica. A população do local não esconde o contentamento ao falar da ação realizada pela equipe da Secretaria de Obras.

“Em primeiro lugar temos que agradecer a Deus e em segundo o prefeito Zequinha Lima que procuramos ele e nos atendeu. Foram 06 anos de luta que a gente teve e graças a Deus está aí a obra que é muito importante para a gente”, disse o sargento Lima que é o representante da comunidade.