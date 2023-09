Prefeitura prevê movimentação de R$ 1 milhão durante ExpoSena

A maior feira do agronegócio da região do Purus, a ExpoSena Rural Show, teve início nesta quarta-feira (20) e deve movimentar cerca de R$ 1 milhão na economia de Sena Madureira.

Ao todo serão cinco dias de festa, com um espaço amplo, que reúne dezenas de expositores, bares, restaurantes e entretenimento para o público.

De acordo com a secretaria municipal de administração Adriana Martha, uma das organizadoras do evento, a feira movimenta toda a cidade.

“Todos os anos recebemos depoimentos muito positivos até dos pipoqueiros, que vendem muito nesse período. A ExpoSena gera uma renda muito grande no município, é tanto que hoje, por exemplo, não temos mais vagas em hotéis, a expectativa em torno da feira é sempre muito grande economicamente”, disse.

A estimava da prefeitura é que durante todas as noites da feira, cerca de 100 mil pessoas passem pelo parque de exposições, segundo Adriana. “Nessa primeira noite com o show do Zezo esperamos umas 15 mil pessoas, tem gente que acredita que de até mais. E temos grandes shows ainda, acreditamos que passe as 100 mil pessoas fácil até o último dia”, destacou.

Um dos shows mais esperados pela população é o show do cantor Zezo, que abre esta primeira noite de festa, logo após o rodeio em touros, a partir das 23h30. Todas noites de feira serão transmitidas ao vivo e na íntegra pela TV Rio Branco, ContilNet e Sans Filmes.

Para acompanhar a transmissão basta acessar o canal ContilNet no YouTube, ou sintonizar a TV Rio Branco, no canal 8.1, afiliada à TV Cultura no Acre.