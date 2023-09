Prefeitura realiza solenidade de abertura do Festival da Farinha em Cruzeiro do Sul

O prefeito de Cruzeiro do Sul, junto de outras autoridades políticas do município e do estado, realizou a solenidade de abertura do 6º Festival da Farinha nesta quarta-feira (27).

O festival que vai até o próximo domingo (30) tem como objetivo promover um dos produtos mais importantes do município, a farinha, reconhecida internacionalmente.

O deputado estadual Nicolau Junior (Progressistas) estava presente na abertura e destacou a importância do evento para Cruzeiro do Sul. “O festival da farinha é uma vitrine, tanto para a farinha quanto para outros produtos da região”, destacou.

O prefeito Zequinha Lima classificou o festival em três importantes setores, a valorização da agricultura, por meio do produtor, a valorização da classe empresarial e do entretenimento.

“Se não existir o produtor não existe a farinha, e se não existir a farinha não existe o comércio, então queremos valorizar esse produto por meio do nosso agricultor”, ressaltou.

A expectativa é que nesta edição o Festival da Farinha tenha a presença de pelo menos 40 mil pessoas durante as quatro noites de evento.