Presidente em exercício da Aleac, Longo participa do lançamento de obra da AC-445

Neste sábado, o deputado e presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Pedro Longo, participou do lançamento das obras de asfaltamento da AC-445. A rodovia vai ligar os municípios do Bujari e Porto Acre pela Vila do V.

A importante obra tem investimento de R$ 25 milhões destinados pelo senador Marcio Bittar. O evento contou com a participação do governador Gladson Cameli, que fez a abertura oficial da execução.

“Além de facilitar o trânsito de pessoas, também beneficia os moradores e produtores locais que fazem o transporte de mercadorias. Sem dúvidas, um avanço significativo para essa população e para nossa economia”, defendeu o parlamentar.

Longo também aproveitou o momento para parabenizar o governador Gladson Cameli e o senador Marcio Bittar. “Deixo aqui meu agradecimento ao governador Gladson e ao senador Marcio Bittar por tamanho reconhecimento e atitude. O trabalho que será desenvolvido pelo Deracre irá impactar muitas vidas de forma positiva”, finalizou.