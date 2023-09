Preso consegue autorização para receber visita de seu cachorro doente

Um diretor prisional do Paraná autorizou a visita de um cachorro a um preso. O pet, da raça cane corso, tem sete anos e está com um tumor em estágio avançado após a prisão de seu tutor. Por isso, as autoridades permitiram uma breve despedida entre os dois, que aconteceu no início do mês.

De acordo com o advogado que atuou no caso, Guilherme Lucchesi, o homem se encontra em uma situação delicada, já que ele está há seis meses preso aguardando a decisão definitiva de sua extradição. O profissional ainda relatou que o cachorro adoeceu de “saudades” do tutor.

A despedida ocorreu de forma discreta e Lucchesi disse que a considera um marco não apenas humanitário, mas também um avanço na causa animal por reconhecer o cão como familiar. “O encontro foi importante para ambos, meu cliente e seu melhor amigo”, relatou o homem, segundo informações do portal Migalhas.

Um caso parecido aconteceu na Espanha. Por lá, um juiz permitiu que um preso recebesse a visita de seu cachorro, que estava doente e seria sacrificado. Ele teve direito a ter contato físico com seu pet.