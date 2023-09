Processo Seletivo de nível fundamental é anunciado pela Prefeitura de Plácido de Castro

A Prefeitura de Plácido de Castro, no Estado do Acre informa a todos a realização de novo Processo Seletivo que tem como objetivo o provimento de vagas de profissionais de nível fundamental.

No total, esta seleção oferece oito oportunidades para os cargos de Agente Comunitário de Saúde (7) e Agente de Combate às Endemias (5).

Vale ressaltar que este número há oportunidades para pessoas que se encaixam nos requisitos do edital.

Sendo contratados, os profissionais vão atuar em jornadas de 40 horas semanais, fazendo jus a remuneração mensal no valor de R$ 2.640,00.

Como requisitos, é necessário que o candidato, além de possuir a escolaridade exigida, tenha o certificado de conclusão, com aproveitamento, do curso introdutório de formação inicial e continuada da área pleiteada.

As inscrições começam nesta quinta-feira, 28 de setembro de 2023 e seguem até o dia 8 de outubro de 2023, tendo que ser feita de forma online, pelo site da organizadora Fundape. A participação será confirmada mediante o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 60,00.

No entanto, os candidatos que estiverem de acordo com os critérios estabelecidos no edital podem solicitar a isenção da taxa de inscrição, até o dia 29 de setembro de 2023.

A classificação dos concorrentes será feita, por meio de prova objetiva, previsto para ocorrer dia 29 de outubro de 2023. Essa avaliação será composta por 40 questões, com perguntas nas áreas de língua portuguesa, matemática, atualidades e conhecimentos específicos, tendo a duração de quatro horas.

Será realizada ainda a etapa de avaliação de títulos, segundo os critérios estabelecidos no edital. Vale ressaltar que a documentação para essa etapa deve se encaminhada juntamente com o pedido de inscrição.

Para mais informações sobre esta seleção basta acessar o edital de abertura, disponível em nosso site para consulta.

Links

EDITAL DE ABERTURA Nº 003/2023

