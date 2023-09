Produzindo Sorrisos Prefeitura leva atendimento odontológico à comunidade do Belo Jardim

Com o objetivo de garantir atendimento odontológico a quem precisa, suprindo a demanda reprimida e aumentando a oferta destes serviços pela rede de atenção básica em saúde do Município, a Prefeitura de Rio Branco está realizando o programa Produzindo Sorrisos, por meio do qual a comunidade é atendida em consultórios móveis totalmente equipados, com um tempo mínimo de espera.

Na manhã desta terça-feira (12), as vans odontológicas estavam no bairro Belo Jardim I, onde permanecem por toda a semana com os mais diversos procedimentos em odontologia desde orientação de higiene bucal, aplicação de flúor, limpeza e remoção de placa bacteriana, raspagem, restauração, exodontia (extração) até atendimentos de urgência, se for preciso.

O atendimento é por ordem de chegada na Unidade de Saúde onde a estação de atendimento é montada. Basta levar identidade e cartão do SUS. Cada van atende em média 12 pacientes por dia, pela manhã e pela tarde, durante toda a semana, de segunda a sexta-feira e a cada semana em um bairro diferente.

“A gente tem três vans, cada uma com um dentista dentro como um consultório fixo toda completa com todo o material necessário para um dentista atuar. Temos a cadeira, o raio X, o ultrassônico para fazer as raspagens, serviço completo dentro da van. A comunidade está tendo um atendimento de excelência como nunca teve”, explica Nacília Pimentel, responsável técnica pelo programa Produzindo Saúde.

A estudante Giovana Mota foi uma das pacientes atendidas no Belo Jardim nesta manhã e avaliou o atendimento como “muito bom”. A mãe dela, Eliana Araújo, conta que há tempos esperava poder levar a filha para consulta odontológica.

“É um serviço de qualidade, muito bom e a gente espera que continue. Somos muito agradecidos. Meu Deus do céu, estão de parabéns”.

O cirurgião-dentista Wesley Fontana enfatiza que a saúde bucal da menina está 100%. “Agora é só manter o acompanhamento na unidade de saúde”.

Em outra van, o cirurgião-dentista Ramon Mendonça, atendia outro morador e destacou a estrutura e condições adequadas proporcionadas pela Prefeitura de Rio Branco para que os profissionais da Saúde Municipal possam realizar serviços de excelência para a população que precisa do serviço público.

“É muito bem equipada a van, tanto na questão de equipamentos, quanto em materiais de qualidade e obviamente a gente consegue fazer o básico para a população, mas um básico bem feito. E na ponta quem ganha sempre é a população da gente poder oferecer um serviço de qualidade e a gente poder se empenhar e fazer sempre o melhor”, ressaltou.

José Airton, o morador atendido pelo profissional disse que “o atendimento foi ótimo”. “A van aqui é top 10, tá super equipada, bacana mesmo. Sem dúvida estou satisfeito, sim”.

O presidente da Associação de Moradores do Belo Jardim I, Rodrigo Souza, reconhece que o serviço oferecido pela prefeitura é fundamental.

“Isso, sim, é dignidade para as comunidades, para as comunidades carentes, trazendo oportunidade, economia e saúde que é o mais importante”.