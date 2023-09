Proerd em parceria com a Prefeitura de Brasileia forma mais de 260 alunos

265 estudantes do 5° Ano do Ensino Fundamental das Escolas Municipais de Brasileia, Élson Dias Dantas, José Ruy Lino e Socorro Frota participaram, nesta sexta-feira , 01, da Solenidade de Formatura do Programa Educacional de Resistência Às Drogas e a Violência (PROERD).

Participaram do evento o Vice-Prefeito Carlinhos do Pelado, Secretária Municipal de Educação Francisca Oliveira, Chefe da Coordenadoria de Policiamento e Comunicação Tenente Coronel Ana Cássia, Subcomandante do 5° Batalhão da PM no Alto Acre, Cap. Tales Rafael e o Tenente da PM Plácido Filho, e os Instrutores St. A. de Souza, St. Cleissomar, Sgt. João Moniz, Sgt. Jonilce, Sgt. Hérquimas, Sgt. Uebston, Sgt. Fruscina, Sgt. F. Gabriel, Sgt. Emerson Oliveira, Sgt. Krhystopher, Sgt. Hálida, Sd. Alexandra, Sd. Thaune Furukawa, formando e seus familiares e os gestores das escolas municipais onde o Proerd aconteceu.

O PROERD é um Programa Educacional de Resistência às Drogas e à violência é aplicado nas escolas Estaduais, Municipais e Particulares e tem objetivo de atuar diretamente na prevenção do uso indevido de drogas por criança e adolescentes, com a missão de conscientização sobre os malefícios e prejuízos causados pelo uso de drogas e práticas de violência. O Programa teve início no Acre em 1999 e já foram formados mais de 200 mil alunos, crianças e adolescentes em todo o nosso estado até o ano passado.

Durante a pandemia, o PROERD se adaptou e conseguiu realizar suas atividades. Além de atuar no 5° Ano do Ensino Fundamental, o programa também atua com o PROERD KIDS com a finalidade de ensinar orientações de segurança pessoal, o Proerd também possui policiais capacitados para atuar no 7° ano, ensino médio e na formação dos pais dos alunos.

Veja o que disseram:

De acordo com a Tenente-coronel Ana Cássia, é momento de felicidade trazer mais uma formação do programa para o município.“ Eu tenho muito carinho por essa região, que tive a grata satisfação de comandar por 3 anos à frente do Batalhão de Polícia Militar e hoje estamos aqui muito felizes e agradecida a Prefeitura de Brasiléia através da secretaria de educação. O objetivo do PROERD é salvar nossas crianças e adolescentes das drogas e da violência, e somente conseguiremos esse objetivo se juntos, escola, família, polícia e poder público dermos as mãos”, afirmou.

O vice-prefeito Carlinhos do Pelado, que também participou da solenidade, destaca a importância do evento. “ Em nome da Prefeita Fernanda Hassem parabenizamos a Polícia Militar pelo curso maravilhoso, onde a PM vai até as escolas promover educação contra as drogas, fumo e álcool. É um momento muito importante para nossas crianças e jovens, que foram devidamente orientados a respeito de se tornarem cidadãos honrados e de bem”, enfatizou.